В Бразилии началась церемония прощания с Пеле

В Бразилии на стадионе "Сантос" в Сан-Паулу началась церемония прощания с легендарным футболистом Пеле. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает в понедельник портал G1.

Гроб с телом Пеле выставили на стадионе, на котором он забил одни из лучших голов в своей карьере. Похороны футболиста состоятся во вторник. Перед похоронами гроб с телом пронесут по улицам города Сантос. Ожидается, что на церемонию похорон прибудет президент страны Луис Инасиу Лула да Силва.

Поклонники Пеле выстроились в длинную очередь на вход на стадион, чтобы попрощаться с футболистом. Многие из них занимали очередь еще перед рассветом.

Пеле скончался 29 декабря 2022 года на 82-м году жизни после продолжительной болезни. В последние годы он проходил курс лечение от рака.