В Перу аэропорт приостановил работу из-за протестов

Аэропорт Куско, который принимает ежегодно тысячи иностранных туристов, направляющихся в древний комплекс Мачу-Пикчу, приостановил работу из-за протестов. Об этом сообщило в четверг министерство транспорта и коммуникаций страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министерство сообщает, что в превентивных целях международный аэропорт Алехандро Веласко в Куско приостановит работу. Эта мера принимается для защиты здоровья людей и обеспечения безопасности авиасообщения", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном на его странице в Twitter.

Как сообщает радиостанция RPP, у аэропорта произошли столкновения между полицией и участниками антиправительственных манифестаций. Протестующие попытались прорваться в здание. Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ для разгона нарушителей порядка. По данным радиостанции, пострадал как минимум один человек.