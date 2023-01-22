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В Перу задержали более 200 забаррикадировавшихся в университете протестующих

Другие страны Материалы 22 января 2023 03:56 (UTC +04:00)
В Перу задержали более 200 забаррикадировавшихся в университете протестующих

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Полиция Перу задержала более 200 человек при разгоне протестующих, забаррикадировавшихся в здании университета в Лиме. Об этом сообщила в субботу радиостанция RPP со ссылкой на верховного прокурора Альфонсо Барренечеа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, задержанные были доставлены в отделения управления по борьбе с терроризмом и управления по уголовным расследованиям, где будет определен их дальнейший процессуальный статус.

Протестующие находились в здании Главного национального университета Сан-Маркоса с 18 января. Согласно заявлению Министерства внутренних дел Перу, освободить здание от манифестантов попросило руководство учебного заведения. "Ни один человек не пострадал, операция прошла в рамках закона и без происшествий", - приводятся слова главы ведомства Висенте Ромеро Фернандеса на странице МВД в Twitter.

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