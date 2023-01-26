Левые партии в парламенте Перу хотят объявить импичмент президенту Болуарте

Группа депутатов от левых партий Конгресса (однопалатного парламента) Перу выдвинула инициативу об объявлении импичмента президенту страны Дине Болуарте. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает местная радиостанция RPP.

По мнению парламентариев, глава государства неспособна руководить страной по причине продолжающихся массовых протестов, а также несет ответственность за гибель людей в ходе подавления беспорядков. "Ни госпожа Болуарте, ни кто-либо из членов ее кабинета не желает уходить в отставку, несмотря на то, что наш народ продолжает подвергаться гнусной резне. Другого термина в этой ситуации использовать нельзя", - приводит радиостанция выдержки из заявления депутатов.

Для принятия запроса к рассмотрению в парламенте необходима поддержка 66 из 130 депутатов Конгресса, а для объявления импичмента - 87.

После отстранения от власти главы государства Педро Кастильо 7 декабря 2022 года Перу охватили акции протеста. Их участники требуют отставки президента Дины Болуарте, закрытия парламента и проведения новых выборов. Выступления сопровождаются блокированием дорог в регионах, нападениями на аэропорты и стычками с представителями властей. Жертвами насилия к настоящему времени стали более 50 человек, сотни получили ранения.