Парламент Перу снова отклонил предложение правительства о досрочном проведении выборов

Конгресс Республики Перу (однопалатный парламент страны) в среду в очередной раз отклонил правительственную инициативу о досрочном проведении всеобщих выборов в текущем году. Трансляция заседания велась на странице законодательного органа в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инициативу исполнительной власти о проведении выборов в декабре 2023 года поддержали 54 депутата, 68 высказались против. От переноса выборов на апрель 2024 года конгрессмены также отказались.

После отстранения от власти главы государства Педро Кастильо 7 декабря 2022 года в Перу начались акции протеста. Их участники требуют отставки нового президента Дины Болуарте, закрытия парламента и проведения новых выборов.