Южная Корея сообщает о запуске КНДР двух ракет малой дальности

Северная Корея выпустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря в понедельник, сообщает информагентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS) заявил, что зафиксировал запуск двух ракет малой дальности из района Сукчхон в провинции Южный Пхеньан между 7:00 и 7:11 утра.

"Усиливая свой мониторинг и бдительность, наши военные поддерживают полную боеготовность в тесном сотрудничестве с США", - говорится в сообщении JCS.