Китай выразил недовольство планами ФРГ запретить компоненты Huawei и ZTE в сетях 5G

Пекин выражает крайнее недовольство по поводу сообщений о планах правительства Германии запретить компоненты китайских компаний Huawei и ZTE при расширении 5G-сетей в ФРГ. Об этом во вторник вечером сообщило посольство КНР в Берлине, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы обратили внимание на сообщения немецких СМИ о том, что правительство ФРГ намерено запретить китайским технологическим компаниям участвовать в строительстве ключевой инфраструктуры в Германии, - говорится в сообщении на сайте посольства. - Если эта информация соответствует действительности, то Китай очень озадачен и крайне недоволен поспешным решением, безосновательно принятым правительственными ведомствами Германии".

Дипведомство заявило, что Китай решительно выступает против обобщения Германией концепции национальной безопасности и злоупотребления государственной властью для вмешательства в рыночные отношения. Посольство выразило надежду, что Берлин создаст честную, справедливую, открытую и недискриминационную бизнес-среду для китайских компаний.