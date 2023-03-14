Южная Корея осудила проведенные КНДР запуски ракет

Запуски баллистических ракет, проводимые КНДР, наносят ущерб миру и стабильности, заявили во вторник военные Южной Кореи, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Мы решительно осуждаем серию запусков баллистических ракет Севером как акт серьезной провокации, который наносит ущерб миру и стабильности не только на Корейском полуострове, но и в международном сообществе, а также явное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS).

Военные призвали Пхеньян немедленно прекратить такие запуски.

"При обычном проведении комбинированных учений в рамках твердой позиции комбинированной обороны наши военные будут отслеживать передвижения Северной Кореи, чтобы определить, существует ли возможность дополнительных провокаций", - заявили в JCS.

Ранее сообщалось, что КНДР запустила утром во вторник две баллистические ракеты малой дальности.