Эйфелеву башню закрыли из-за общенациональной забастовки

БАКУ /Trend/ - Эйфелева башня прекратила принимать посетителей из-за общенациональной забастовки в связи с пенсионной реформой во Франции.

Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщается на сайте парижской достопримечательности.

"В связи с общенациональной забастовкой Эйфелева башня в настоящее время закрыта", - указано в сообщении.

Во вторник во Франции проходит десятая по счету национальная акция протеста против повышения пенсионного возраста. Накануне из-за забастовки сотрудников был закрыт для посещения Лувр.

Реформа, которая предусматривает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет и отмену ряда специальных пенсионных режимов в целях обеспечения финансового баланса социальной системы, была представлена в январе. Предложенные изменения сразу вызвали многочисленные акции протеста. 16 марта премьер Франции Элизабет Борн объявила о принятии законопроекта о внесении изменений в пенсионную систему в обход парламента и под ответственность правительства. Представители профсоюзов и оппозиционных политических партий осудили такой шаг правительства и призвали к продолжению забастовок по всей стране.