В Мали напали на правительственную делегацию, погибли четыре человека

На правительственную делегацию Мали совершено нападение, не менее четырех человек погибли, несколько пропали без вести. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщило Agence France-Presse со ссылкой на чиновников.

«Официальная делегация, направлявшаяся этим утром в Нару (город на западе Мали, расположенный в 37 км к югу от границы с Мавританией — «Газета.Ru»), действительно подверглась нападению. По меньшей мере четверо погибли, некоторые пропали без вести», — сказал агентству представитель местных властей.

Он также отметил, что напряженность в регионе по-прежнему остается высокой.

По словам другого чиновника, нападение было совершено «джихадистами».