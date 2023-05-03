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В Канаде самолет Cessna при посадке задел автомобиль и загорелся

Другие страны Материалы 3 мая 2023 07:52 (UTC +04:00)
В Канаде самолет Cessna при посадке задел автомобиль и загорелся

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Три человека получили ранения в результате инцидента с участием небольшого самолета и пикапа в Лэнгли (провинция Британская Колумбия). Об этом во вторник сообщил телеканал CBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, самолет Cessna 182 при посадке задел крышу пикапа, который проезжал по автомобильной дороге, расположенной за пределами местного аэропорта. В результате столкновения самолет упал и загорелся, на его борту находились пилот и пассажир, они госпитализированы. Водителя автомашины также доставили в больницу.

По факту инцидента проводится проверка.

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