На севере Афганистана разбился военный вертолет

Военный вертолет, принадлежащий сторонникам захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), в воскресенье разбился в провинции Саманган на севере страны. Об этом сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на представителя местной администрации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, инцидент произошел в одном из северных районов провинции. Причиной падения вертолета стало его столкновение с опорой линии электропередачи. Информации о пострадавших в ходе происшествия представитель талибов в Самангане не привел.

Со своей стороны источники в силовых структурах провинции сообщили телеканалу, что оба находившихся на борту пилота погибли.