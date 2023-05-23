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Мадуро утвердил закон о защите иностранных активов Венесуэлы

Другие страны Материалы 23 мая 2023 04:40 (UTC +04:00)
Мадуро утвердил закон о защите иностранных активов Венесуэлы

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник утвердил Закон о защите иностранных активов, прав, интересов и зарубежных представительств республики, который был принят на прошлой неделе Национальной ассамблеей (парламентом) южноамериканской страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я подписываю этот важный для республики закон", - заявил президент в авторской программе "С Мадуро плюс" телеканала Venezolana de Televisión.

Закон устанавливает уголовную ответственность и конфискацию имущества за узурпацию должности, права распоряжаться, хищение зарубежных активов и собственности Венесуэлы за рубежом, указал Мадуро. Он отметил, что за участие в составе организованной преступной группировки в хищении зарубежных активов Венесуэлы "закон предусматривает тюремное заключение на срок от 15 до 20 лет".

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