Страны ШОС подписали совместную декларацию

По результатам заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое состоялось во вторник под председательством Индии в онлайн-формате, была подписана совместная Нью-Делийская декларация, в которой отмечается, что ШОС не направлена против других государств и международных организаций и открыта для широкого сотрудничества, сообщает Trend.

В документе подчеркивается, что государства-члены ШОС подтверждают ненаправленность организации против других государств и международных организаций, а также ее открытость для сотрудничества с ними в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций, Хартии ШОС и международного права. При этом основным принципом является учет взаимных интересов и общности подходов к решению региональных и глобальных проблем.

В декларации также отмечается, что государства-члены ШОС выступают за уважение права народов на самостоятельный и демократический выбор путей своего политического и социально-экономического развития. Они подчеркивают, что принципы взаимного уважения суверенитета, независимости, территориальной целостности государств, равноправия, взаимной выгоды, невмешательства во внутренние дела, а также неприменения силы или угрозы ее применения являются основой устойчивого развития международных отношений.