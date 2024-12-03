На улицы столицы Южной Кореи выведена тяжелая техника

БАКУ /Trend/ - После объявления Президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлом военного положения вход и выход из здания Национальной ассамблеи Республики Корея были закрыты.

Как сообщает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ, оппозиция назвала решение Президента неконституционным. Демократическая партия "Тобуро" решила собрать депутатов.

Начальник Генерального штаба Сухопутных войск Республики Корея Пак Ан Су был назначен командующим после введения в стране военного положения. Пак Ан Су запретил деятельность во время военного положения Национального собрания, политических партий и объединений, а также проведение митингов. Также была запрещена деятельность региональных парламентов.

На фоне введения военного положения в Южной Корее на улицах Сеула была замечена военная техника.

Отметим, что в Южной Корее объявлено военное положение. Командирам всех родов войск было дано указание повысить боевую готовность.

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