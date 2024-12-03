БАКУ /Trend/ - Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения, объявленного Президентом Юн Сок Ёлом несколько часов назад.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Yonhap.

"Объявление военного положения после принятия резолюции недействительно", - говорится в информации.

В голосовании приняли участие 190 из 300 депутатов парламента, все они проголосовали за отмену военного положения.

Отметим, что ранее ведущая оппозиционная демократическая партия Южной Кореи "Тобуро" призвала парламентариев собраться в парламенте в связи с объявленным Президентом военным положением.

Депутатам поручено провести заседания по обсуждению и инициативе процесса отмены военного положения.

Напомним, что Президент Южной Кореи Юн Сок Ёл объявил о введении в стране военного положения.

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