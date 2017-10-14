Угроза взрыва в ТЦ "Метрополис" не подтвердилась (Обновлено)

14 октября 2017 04:56 (UTC+04:00)

04:56 (GMT+4) Сообщение об угрозе взрыва в ТЦ "Метрополис" оказалась ложной, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

"Здание было проверено кинологами. Угроза взрыва не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.

01:27 (GMT+4) Более 2 тысяч человек эвакуированы из торгового центра "Метрополис" в Москве после анонимного сообщения о заложенном на территории взрывном устройстве, передает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

По его словам, решение об эвакуации посетителей было принято после поступившего в полицию анонимного сообщения об угрозе взрыва в здании торгового центра по адресу: Ленинградское шоссе, 16а.

Как передаёт корреспондент Интерфакса, через систему оповещения ТЦ "Метрополис" было объявлено об эвакуации здания "по техническим причинам".

Azernews Newspaper
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