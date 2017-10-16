Россия осуждает развитие ядерной программы КНДР

16 октября 2017 13:50 (UTC+04:00)

Россия резко осуждает действия КНДР по развитию программы ядерного вооружения и призывает мировое сообщество выполнять резолюции Совбеза ООН, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

"Мы резко осуждаем действия Северной Кореи по развитию программы ядерного вооружения, испытания, которые они проводят, и призываем все мировое сообщество строго выполнять соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН", — сказала Матвиенко на встрече со спикером парламента Южной Кореи Чон Се Гюном на полях ассамблеи Межпарламентского союза.

Северная Корея, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программу. Третьего сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.

Azernews Newspaper
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