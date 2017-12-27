Лавров и Тиллерсон обсудили Сирию

27 декабря 2017 01:18 (UTC+04:00)

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил во вторник по телефону с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном ситуацию в Сирии, в том числе вопрос сохранения территориальной целостности страны и конгресс национального диалога в Сочи, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение российского внешнеполитического ведомства.

"Рассматривались дальнейшие шаги по преодолению конфликта в Сирии при сохранении ее территориальной целостности, включая проведение в Сочи Конгресса межсирийского национального диалога в рамках усилий по продвижению к урегулированию на основе резолюции СБ ООН 2254 и стимулирования прямых переговоров между правительством САР и оппозицией в Женеве без каких-либо предварительных условий", — говорится в документе.

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