В Тюмени загорелся фасад многоэтажного дома, эвакуированы более 130 человек

8 января 2018 18:12 (UTC+04:00)

Фасад девятиэтажного жилого дома загорелся на площади порядка 700 квадратных метров в Тюмени, из горящего здания эвакуированы свыше 130 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"На улице Олимпийская горит утеплитель на фасаде девятиэтажного жилого дома. Площадь пожара составляет 700 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

По его словам, из здания уже эвакуировали более 130 человек, в том числе двух детей. Обстоятельства пожара выясняются.

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Azernews Newspaper
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