Лавров заявил о необходимости полного снятия блокады с Йемена

22 января 2018 13:55 (UTC+04:00)

В Москве считают необходимым полное снятие блокады с Йемена, в котором уже третий год продолжается вооруженное противостояние, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Россия приветствует решение арабской коалиции о смягчении блокады йеменского порта Ходейда и единственной на сегодняшний день транспортной артерии, которая связывает главный город страны и ее северные провинции с внешним миром", — сказал российский министр по итогам переговоров с йеменским коллегой Абделем Маликом Аль-Махляфи.

Он подчеркнул, что "важно добиваться полного снятия морской и воздушной блокады, отмены всех ограничений на доставку продовольствия, лекарств, другой номенклатуры товаров первой необходимости".

В ноябре коалиция после попытки йеменских повстанцев-хуситов нанести баллистический удар по Эр-Рияду ввела блокаду всех портов и аэропортов в Йемене, закрыв доступ гуманитарной помощи в страну. ООН выразила озабоченность ситуацией, отметив, что действия коалиции могут привести к ухудшению без того тяжелой ситуации и голоду.

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция позднее ослабила блокаду, открыв для гуманитарной помощи порты Ходейда и Салиф, а также аэропорт в контролируемой повстанцами столице Йемена Сане.

По данным ООН, в гуманитарной помощи нуждаются 22 миллиона жителей Йемена, более чем восьми миллионам человек угрожает голод.

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