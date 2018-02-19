Reuters сообщило об ответственности ИГ за стрельбу в Кизляре

19 февраля 2018 00:15 (UTC+04:00)

Агентство Рейтер сообщило, что террористическая группировка "Исламское государство" взяла ответственность за убийство прихожан храма в дагестанском Кизляре, передает РИА Новости.

Как отмечает агентство, ИГ не предоставило доказательств причастности к убийству.

По данным пресс-службы администрации города, в воскресенье молодой человек устроил стрельбу у собора в Кизляре, четыре человека были убиты, один скончался в больнице, еще четверо получили ранения. Нападавший был уничтожен на месте. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям "убийство двух и более лиц" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял дело на личный контроль.

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