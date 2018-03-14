В Москве пресечен канал переправки сторонников ИГ в Сирию и Ирак

ФСБ России пресекла канал переправки сторонников террористической организации ИГИЛ в Сирию и Ирак. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.



"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России на территории города Москвы и Московской области пресечена противоправная деятельность этнической преступной группы, организовавшей канал нелегальной переправки сторонников ИГ в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях", - сообщили в ФСБ. Также указывается, что преступники осуществляли незаконную легализацию в России мигрантов из Средней Азии.

В результате спецоперации были задержаны 60 иностранцев. Также в сообщении ведомства говорится, что в ходе обысков по 17 адресам выявлено три лаборатории по изготовлению фальшивых документов, большое количество печатей, штампов о пересечении границы, формуляров миграционных карт РФ, оригиналов и копий иностранных паспортов. Установлена связь организаторов канала с представителями международных террористических организаций.

Силовики продолжат проведение оперативно-разыскных и следственных мероприятий.

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