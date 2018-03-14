Лавров назвал тему встречи с турецким коллегой

14 марта 2018 12:47 (UTC+04:00)

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на встрече с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу основное внимание будет уделено ситуации в Сирии и политическому урегулированию в этой стране, сообщает РИА Новости.

"Из международных вопросов, наверное, основное внимание мы уделим сирийскому урегулированию, в рамках которого Турция, Россия вместе с Ираном инициировали астанинский процесс, инициировали конгресс сирийского национального диалога в Сочи, создав тем самым условия для активизации процесса политического урегулирования на основе резолюции Совета Безопасности 2254", — сказал Лавров в начале встречи с Чавушоглу.

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