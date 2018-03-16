Лавров призвал ООН активнее помогать беженцам из Восточной Гуты

16 марта 2018 11:38 (UTC+04:00)

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал ООН и другие международные организации активнее помогать мирному населению, выходящему из Восточной Гуты, сообщает РИА Новости.

"ООН вместе с МККК направили вчера значительный гуманитарный конвой весом около 140 тонн. Это было действительно после длительной паузы, когда ООНовцы не очень активно этими вопросами занимались, но там были соображения безопасности, безусловно. Международное сообщество обязано быть гораздо более активным в оказании гуманитарной помощи", — заявил Лавров.

По его словам, гуманитарная помощь попадает внутрь Восточной Гуты, однако проблемы возникают с теми мирными гражданами, кто выходит из этого района.

"Их нужно где-то размещать, не хватает элементарных вещей, постельных принадлежностей, предметов первой необходимости. И мы призываем международное сообщество, которое печется о гуманитарной ситуации в этом районе Сирии, которое печется о судьбах мирных граждан, прежде всего, призываем ООН и другие гуманитарные организации незамедлительно помочь обустроить тех людей, которые спасаются от террористов и идут из Восточной Гуты на территорию, контролируемую сирийским правительством", — призвал Лавров.

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