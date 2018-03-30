Россия высылает послов Финляндии, Италии и Нидерландов

Россия высылает двух итальянских дипломатов, им дана одна неделя на то, чтобы покинуть страну, сообщили в МИД Италии, передает ТАСС.

Финский МИД сообщил, что Москва высылает одного финского дипломата.

Посол Нидерландов в Москве Рене Джонс-Бос после посещения МИД РФ сообщила, что ей было объявлено о высылке двух дипломатов из России в качестве ответной меры на предпринятые Гаагой шаги.

"Мне только что сообщили, что два дипломата должны покинуть страну, - сказала она. - Это серьезный удар, но посольство продолжит функционировать". При этом дипломат не исключила, что в работе диппредставительства могут возникнуть "некоторые трудности".

В российский МИД сегодня вызваны руководители дипмиссий стран, выславших российских дипломатов. Им вручаются ноты протеста и объявляется об ответных мерах.

26-29 марта целый стран объявил о высылке российских дипломатов. В том числе США высылают 60 дипломатов, Украина - 13, Германия, Канада, Польша и Франция - по четыре дипломата, Литва, Молдавия и Чехия - по три, Австралия, Албания, Дания, Испания, Италия и Нидерланды - по два, Бельгия, Венгрия, Грузия, Ирландия, Латвия, Македония, Норвегия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Черногория, Швеция и Эстония - по одному. Эта скоординированная акция произошла на фоне инцидента с отравлением в английском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором ряд стран Запада обвиняют Москву.

В четверг об ответных мерах было объявлено послу США в РФ Джону Хантсману.

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