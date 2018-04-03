Путин: РФ и Турция приложат все усилия для запуска АЭС "Аккую" в 2023 году

3 апреля 2018 18:01 (UTC+04:00)

Россия и Турция будут делать все, чтобы запустить первый энергоблок АЭС "Аккую" в 2023 году, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии начала строительства станции, передает РИА Новости.

"Дорогие друзья, перед нами стоит амбициозная задача — осуществить запуск первого энергоблока в 2023 году, приурочив его к 100-летию основания Турецкой республики. Мы вместе с моим дорогим другом президентом Реджепом Эрдоганом договорились о том, что будем делать все для того, чтобы выполнить именно эту задачу", — сказал Путин.

Президент РФ выразил уверенность, что "совместная слаженная работа российских и турецких специалистов позволит выполнить в срок все намеченные планы", и "успешная реализация этого проекта станет одним из символов динамичного, поступательного развития российского-турецкого взаимодействия, партнерства, российско-турецкой дружбы".

Проект АЭС "Аккую" включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Стоимость проекта составляет порядка 20 миллиардов долларов.

Турецкая сторона рассчитывает на пуск первого блока АЭС в 2023 году.

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