Строительство первой нитки "Турецкого потока" будет завершено через месяц

3 апреля 2018 19:07 (UTC+04:00)

"Газпром" уже через месяц завершит строительство первой нитки газопровода "Турецкий поток", предназначенной для перевода снабжения западной части Турции на прямые поставки из России вместо украинского транзита, передает агентство "Интерфакс".

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в Анкаре сказал журналистам: "Все идет по плану. Могу сказать, что на сегодняшний день уложено 1047 км в двухниточном исполнении, это 55 процентов общей протяженности морской части газопровода. То, что касается первой нитки - построено 827 км, и буквально в первой декаде мая мы закончим укладку первой нитки газопровода. Остается построить приемный терминал и вторую нитку. Так что все идет по плану", - заверил он.

"Турецкий поток" - проект экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкогорынка, вторая - для стран Европы. Строительство морского участка "Турецкого потока" началось 7 мая 2017 года.

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