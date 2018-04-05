Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество в сельском хозяйстве

5 апреля 2018 14:34 (UTC+04:00)

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсуждали вопрос торгово-экономического сотрудничества двух стран, в том числе и в сфере сельского хозяйства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"В данном случае, в более широком контексте, в рамочном режиме обсуждались различные аспекты двухсторонних бурно развивающихся торгово-экономических отношений, в том числе и в области сельского хозяйства", — сказал Песков, отвечая на вопрос, затрагивалась ли тема поставки турецких томатов и были ли приняты какие-либо решения.

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