Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество в сельском хозяйстве

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсуждали вопрос торгово-экономического сотрудничества двух стран, в том числе и в сфере сельского хозяйства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"В данном случае, в более широком контексте, в рамочном режиме обсуждались различные аспекты двухсторонних бурно развивающихся торгово-экономических отношений, в том числе и в области сельского хозяйства", — сказал Песков, отвечая на вопрос, затрагивалась ли тема поставки турецких томатов и были ли приняты какие-либо решения.

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