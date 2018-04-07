Павел Дуров опроверг информацию о британском гражданстве

7 апреля 2018 12:21 (UTC+04:00)

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опроверг информацию о своем британском гражданстве, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что, по данным официального реестра фирм британского правительства, компания Telegram Open Network Limited зарегистрирована в Великобритании. Генеральный директором компании указан сам Дуров, в документе говорится, что он является гражданином Великобритании. В МВД Великобритании не стали комментировать вопрос о том, получил ли предприниматель гражданство страны, но пояснили, оно не требуется что для открытия фирмы.

Дуров заявил газете "Ведомости", что информация в документах не соответствует действительности.

"Мы уже несколько недель расследуем, кто стоит за этой фейковой записью", — сказал он.

В среду, 4 апреля, истек 15-дневный срок, отведенный Роскомнадзором администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования. По словам адвоката Telegram Дмитрия Динзе, компания уведомила Роскомнадзор о невыполнимости требования ФСБ по техническим причинам. В пятницу служба подала исковое заявление в Таганский районный суд Москвы об ограничении доступа к Telegram в России. Юристы Telegram заявили, что подготовят возражения по иску о блокировке.

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