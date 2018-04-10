Санкции США спровоцировали "черный понедельник" на российском рынке

10 апреля 2018 07:31 (UTC+04:00)

Новые санкции США отправили рубль и российские акции на минимумы прошлых лет. Несмотря на рост нефтяных котировок, индекс Московской биржи понес самые серьезные потери с марта 2014 года, а рубль к доллару опустился до самого скромного значения за последние полгода, передает ТАСС.

По итогам торгов индекс Мосбиржи опустился на 8,34% - до 2090,88 пункта, индекс РТС - на 11,44%, до 1094,98 пункта, следует из данных торгов.

Курс рубля к доллару на Мосбирже на 18:50 мск снизился на 3,4%, до 60,15 рубля - минимума с ноября 2017 года, к евро - на 3,8%, до 74,08 рубля - минимума с августа 2016 года. При этом стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,2% - до $68,2 за баррель.

США ввели 6 апреля санкции в отношении семи российских предпринимателей и подконтрольных им компаний. В "черный список" попали Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов, Андрей Скоч, Виктор Вексельберг. Ограничения распространяются на подконтрольные Дерипаске промышленную группу "Базовый элемент" и входящий в нее машиностроительный холдинг "Русские машины", компанию B-Finance, группу En+, "Евросибэнерго", "Русал", "Группа ГАЗ" и агрохолдинг "Кубань". Также под санкции попали компании "Газпром бурение" и группа NPV Engineering Игоря Ротенберга, компания "Ладога менеджмент" Кирилла Шамалова и ГК "Ренова" Виктора Вексельберга.

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