Посол: Россия готова упростить визовый режим для граждан Турции

11 апреля 2018 17:54 (UTC+04:00)

Россия готова обсуждать меры по либерализации режима въезда отдельных категорий турецких граждан, прежде всего водителей-дальнобойщиков и представителей крупного бизнеса, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Турции Алексей Ерхов в среду.

"Успешно развивающиеся двусторонние отношения создают благоприятные возможности, которые можно использовать и в визовой сфере. В частности, российская сторона готова предметно обсуждать меры по либерализации режима въезда отдельных категорий турецких граждан, в том числе для тех, для которых российские визы бывают наиболее востребованы. Речь, прежде всего, о водителях-дальнобойщиках, а также представителях крупного бизнеса, часто посещающих нашу страну", — сказал Ерхов.

По его словам, российская сторона готова в кратчайшие сроки выйти и на договоренности об отмене виз для владельцев служебных паспортов. "Возможно, в будущем будут созданы условия и для начала разговора о возвращении к действию межправсоглашения 2010 года о взаимных поездках граждан", — добавил Ерхов.

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