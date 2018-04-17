Путин и Трамп могут встретиться и в "третьей стране"

17 апреля 2018 15:09 (UTC+04:00)

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться и в "третьей стране", если возникнет ситуация, требующая встречи лидеров и сулящая позитивный результат, сообщил РИА Новости российский дипломатический источник.

"Пока дальше слов дело не пошло. Дело пока сдвинулось в сторону введения санкций. В плановом режиме ближайшие мероприятия, где лидеры могут встретиться "на полях" — это саммиты АТЭС в Папуа Новой-Гвинее и G20 в Буэнос-Айресе в ноябре", — пояснил собеседник агентства.

Впрочем, источник не исключил, что встреча может произойти и раньше в "третьей стране, если создастся ситуация, требующая встречи лидеров и сулящая какой-то позитивный результат".

Ранее Путин и Трамп договорились о возможности саммита, Белый дом заявлял, что возможным местом встречи может стать Вашингтон. Ранее пресс-секретарь президента США Сара Сандерс заявила, что подготовка к встрече президента США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным продолжится, несмотря на очередной раунд санкций против России.

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