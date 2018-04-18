Россия назвала предложенную Францией резолюцию по Сирии несвоевременной

Предложенная Францией новая резолюция по Сирии является несвоевременной и ненужной, считает постпред РФ при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

"Я с самого начала говорил, что она несвоевременная и ненужная", - сказал он журналистам во вторник вечером.

Он указал на то, что документ был предложен уже на следующий день после удара США, Франции и Великобритании по Сирии.

В субботу вечером Франция распространила в СБ ООН новый проект резолюции по Сирии. Соавторами документа стали США и Великобритания. Обсуждение предложенного документа началось в понедельник на уровне экспертов. По словам постпреда Франции, "цель резолюции - перезапустить коллективные действия Совета Безопасности по работе с химическим досье, по защите мирного населения и работе над политическим урегулированием сирийского кризиса".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.