Россия предложила ОЗХО изменить конвенцию по запрещению химоружия

18 апреля 2018 15:31 (UTC+04:00)

Делегация РФ при ОЗХО предлагает внести изменения в конвенцию по запрещению химоружия, с тем чтобы сделать информацию о токсичных химикатах более закрытой, говорится в документах, предоставленных РИА Новости российской стороной.

"Учитывая большое количество научных публикаций о токсичных химикатах, которые появились за последние 20 лет и представляют угрозу целям Конвенции по химоружию, Российская Федерация считает, что необходимо рекомендовать следующее: для придания конвенции большего веса руководителю технического секретариата ОЗХО следует подготовить и представить на ближайшей встрече исполнительного совета проект решения в соответствии с параграфом 5 статьи 15 конвенции, которое позволяло бы изменения и развитие приложения (конвенции) со списком химикатов", — говорится в документе.

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