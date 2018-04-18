Роспотребнадзор посетит Турцию, чтобы убедиться в безопасности курортов

18 апреля 2018 16:43 (UTC+04:00)

Специалисты Роспотребнадзора планируют посетить Турцию, где в прошлом году была зафиксирована вспышка вируса Коксаки, после 10 мая, заявила РИА Новости в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она напомнила, что осенью состоялось совещание с представителями Турции в Москве.

"Запланирован выезд, уже согласован с турецкой стороной после 10 мая", — заявила собеседница агентства. По словам главы надзорного ведомства, поездка направлена на мониторинг за обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия и снижение рисков заражения российских туристов инфекционными болезнями.

Попова отметила, что ведомство прикладывает все усилия для того, чтобы отдых россиян был безопасным.

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Azernews Newspaper
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