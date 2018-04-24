Совбез РФ: Ударом по Сирии США бросили откровенный вызов системе ООН

24 апреля 2018 14:24 (UTC+04:00)

В Совбезе РФ считают, что ударом по Сирии США и их союзники бросили откровенный вызов всей системе ООН, передает ТАСС.

"Нанесенный 14 апреля США совместно с Великобританией и Францией ракетный удар по ряду сирийских правительственных объектов стал примером откровенного пренебрежения нормами и принципами международного права, откровенным вызовом всей системе ООН и мировому сообществу, идущему по пути многополярного развития", - заявил в интервью ТАСС помощник секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

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