Совбез РФ: Ударом по Сирии США бросили откровенный вызов системе ООН

В Совбезе РФ считают, что ударом по Сирии США и их союзники бросили откровенный вызов всей системе ООН, передает ТАСС.

"Нанесенный 14 апреля США совместно с Великобританией и Францией ракетный удар по ряду сирийских правительственных объектов стал примером откровенного пренебрежения нормами и принципами международного права, откровенным вызовом всей системе ООН и мировому сообществу, идущему по пути многополярного развития", - заявил в интервью ТАСС помощник секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

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