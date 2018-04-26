Ростех: Решение о поставках С-300 в Сирию пока не принято

26 апреля 2018 13:46 (UTC+04:00)

Принципиального решения по поставкам зенитных ракетных систем С-300 в Сирию не принято, заявил журналистам в четверг в ходе авиасалона Eurasia Airshow-2018 гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, передает РИА Новости.

"Нет", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

О возможном возврате к обсуждению поставок С-300 Сирии в Генштабе ВС РФ заявили после того, как США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, на которых якобы производится химическое оружие.

Позднее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что после удара коалиции у Москвы нет "никаких моральных обязательств" не поставлять С-300 Сирии.

Российский военный эксперт Игорь Коротченко сообщал РИА Новости, что системы необходимо поставить как можно скорее. Причем оптимальным вариантом поставка порядка восьми дивизионов С-300 со всеми средствами обеспечения и развернутой системой радиолокационного контроля воздушного пространства. Кроме того, чтобы ускорить поставку, он предложил поставлять снимаемые с вооружения С-300 ВКС РФ (которые сейчас активно пополняются системами нового поколения С-400).

Возможная поставка С-300 Сирии вызывает озабоченность Израиля.

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Azernews Newspaper
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