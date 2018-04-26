Замглавы МИД России обсудил с послом Италии ситуацию в Сирии и СВПД

Заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов и посол Италии в Москве Паскуале Террачано обсудили широкий круг вопросов, включая ситуацию в Сирии и Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщили в МИД РФ, передает РИА Новости.

"Состоялся обмен мнениями по актуальным международным вопросам, включая ситуацию в Сирии и Ливии, тематику СВПД по ядерной проблеме Ирана", — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Титов и Террачано с учетом председательства Италии в ОБСЕ в 2018 году отметили также важность продолжения российско-итальянского взаимодействия в целях совместного поиска решений кризисных ситуаций, обсудили текущее состояние и перспективы российско-итальянских отношений.

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