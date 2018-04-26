Замглавы МИД России обсудил с послом Италии ситуацию в Сирии и СВПД

26 апреля 2018 15:41 (UTC+04:00)

Заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов и посол Италии в Москве Паскуале Террачано обсудили широкий круг вопросов, включая ситуацию в Сирии и Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщили в МИД РФ, передает РИА Новости.

"Состоялся обмен мнениями по актуальным международным вопросам, включая ситуацию в Сирии и Ливии, тематику СВПД по ядерной проблеме Ирана", — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Титов и Террачано с учетом председательства Италии в ОБСЕ в 2018 году отметили также важность продолжения российско-итальянского взаимодействия в целях совместного поиска решений кризисных ситуаций, обсудили текущее состояние и перспективы российско-итальянских отношений.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
"Сухой" ведет работу с иранскими компаниями по новым договорам на поставку самолетов
Бизнес 17:11
Лавров и Зариф обсудят ситуацию вокруг иранской ядерной программы
Россия 17:01
МИД РФ ожидает, что ОЗХО подготовит доклад по сирийской Думе как можно быстрее
Россия 16:58
Лавров и Налбандян обсудили ситуацию на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении
Россия 16:55
Узбекистан откроет в России текстильную фабрику
Бизнес 16:28
Ростех: Решение о поставках С-300 в Сирию пока не принято
Россия 13:46
Россия впервые продала Турции гражданские вертолеты
Россия 13:39
В Египте торговцам запретят приставать к туристам
Арабские страны 12:31
И.о. вице-премьера Армении отправился в Москву для проведения консультаций
Армения 12:19
Немецкий бизнес оценил ущерб от санкций США в отношении РФ в €1,5 млрд
Европа 12:10
GM Узбекистан может начать сборку автомобилей в России
Бизнес 11:32
Бизнес ФРГ ожидает, что Меркель обсудит с Трампом последствия санкций для немецких фирм
Европа 11:16
Генсек правящей в Японии ЛДП планирует встретиться с Медведевым в Москве
Другие страны 10:53
Рамизу Мехтиеву вручен орден Почета РФ
Политика 10:19
Узбекистан представил в Москве широкий ассортимент плодоовощной продукции
Бизнес 09:42
Российский экспортный центр о многомиллионных проектах в Узбекистане
Бизнес 09:36
Представители США проникли в резиденцию генконсула РФ в Сиэтле - источник
США 05:10
Почти половина американцев против политики Трампа в Сирии – опрос
США 00:47