МИД РФ: США пытаются представить Иран большей угрозой безопасности, чем ИГ

США пытаются представить Иран и движение "Хезболла" более серьезной угрозой миру и безопасности, чем террористические организации "Аль-Каида" и "Исламское государство", заявил в четверг журналистам замдиректора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Дмитрий Феоктистов, передает РИА Новости.

"Американцы в последнее время перестали говорить, что ИГ — это главная угроза. То есть они не отрицают, когда им задаешь вопрос, что ИГ — это угроза, но они пытаются задвинуть эту тему на второй план. Про "Аль-Каиду" вообще не вспоминают, хотя, по нашим оценкам и по оценкам российских экспертов, "Аль-Каида" сейчас получает даже большее финансирование, чем ИГ… Так вот американцы ни про ИГ, ни про "Аль-Каиду" не говорят. Вот все, что их интересует. Это "Хезболла" и Иран", — сказал он на полях 18-ой сессии Межамериканского комитета по борьбе с терроризмом.

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