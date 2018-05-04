В МИД РФ прокомментировали возможный выход США из сделки с Ираном

Выход из совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе негативно скажется на самих США, Россия рассчитывает, что Вашингтон будет принимать мудрые решения, заявил журналистам директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, передает РИА Новости.

"Если со стороны США будет нарушение этих договоренностей, наверное, нужно будет вводить санкции против США. Я тут образно говорю, но если они нарушат договоренности, подкрепленные резолюцией СБ ООН, от этого пострадают сами США", — сказал он.

В то же время он заявил, что Москва рассчитывает на то, что Вашингтон будет принимать "мудрые решения".

Он подчеркнул, что РФ в любом случае окажется в выигрыше, даже если США выйдут из СВПД. В первую очередь, в экономической области. "Нам будет даже легче с экономической точки зрения в отношении с Ираном. Мы сможем поставлять, что захотим", — добавил он.

Ермаков подчеркнул, что если США выйдут из СВПД, то Россия будет рассматривать продолжение его существования, исходя из собственных интересов. "Мы попытаемся выработать такой формат, который был бы приемлем и для европейских стран, и для Китая. Если нам это будет выгодно, то мы продолжим действие СВПД. Если мы поймем, что США зашли так далеко, что разрушили его, мы будем думать, что делать дальше", — сказал он.

Российский дипломат подчеркнул, что также ни о каком возобновлении санкций СБ ООН в отношении Ирана "речи быть не может". "США здесь нарушители. Ни о каком возобновлении санкций СБ ООН тут речи быть не может", — сказал он.

Ермаков при этом добавил, что Россия в целом выступает против санкций.

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