В Нижнем Новгороде уничтожен напавший на полицейских, трое сотрудников ранены

5 мая 2018 12:48 (UTC+04:00)

Мужчина, напавший на полицейских в Нижнем Новгороде, был уничтожен при попытке задержания, трое сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Об этом сообщили в субботу журналистам в Центре общественных связей ФСБ России, передает ТАСС.

В пятницу, 4 мая, в Нижнем Новгороде при проверке документов неизвестный совершил вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов, а затем скрылся в подъезде жилого дома по улице Академика Павлова и забаррикадировался в одной из квартир.

"С учетом опасности ситуации адрес был блокирован сотрудниками спецназа ФСБ России и органами полиции, жильцы эвакуированы. На предложение сложить оружие преступник ответил отказом и открыл огонь из автоматического оружия", - сказали в ведомстве. В результате боестолкновения он был нейтрализован, трое сотрудников получили ранения.

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