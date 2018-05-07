Владимир Путин официально вступил в должность президента России на новый срок. Это объявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин после того, как Путин принял президентский знак и принес присягув Андреевском зале Большого Кремлевского дворца, сообщает РИА Новости.

Это уже четвертый срок Путина на посту главы государства. Два его первых срока продолжались по четыре года; после внесения поправок в Конституцию России мандат главы государства был продлен до шести лет. Первый шестилетний срок Путин отработал с 2012 года, его новый срок полномочий завершится 7 мая 2024 года. Согласно 81 статье Основного закона, "одно и то же лицо не может занимать должность президента более двух сроков подряд".

Путин впервые возглавил государство в 2000 году, отработав на этом посту два срока, до 2008 года, когда президентом был избран Дмитрий Медведев. В 2012 году он вновь получил возможность выдвинуть свою кандидатуру. Путин стал первым президентом, срок полномочий которого исчисляется 6 годами.

Удостоверение главы государства на новый срок полномочий председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова вручила Путину еще 3 апреля.

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