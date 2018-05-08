Лавров напомнил об открытости России к международному диалог

8 мая 2018 12:57 (UTC+04:00)

Россия никогда не будет действовать во вред безопасности какого-либо из государств и готова к поиску баланса взаимных интересов, заявил и.о. главы МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Во вторник он возложил венки к мемориальным доскам в память дипломатов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

"Россия никогда не будет действовать во вред безопасности какой бы то ни было страны. Мы всегда открыты к честному, откровенному диалогу, который опирается на уважение интересов всех партнеров и на поиск баланса этих интересов", — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что Москва по-прежнему открыта к диалогу. И.о. министра заявил, что Москва будет последовательно отстаивать эти принципы и будет делать все для того, чтобы никогда не повторились ужасы, которые человечество пережило в годы Второй Мировой войны.

Лавров напомнил, что в этом году отмечаются несколько важных юбилеев – 75-летие Сталинградской битвы, а также 75-летие Московской конференции министров иностранных дел Советского Союза, США и Великобритании.

Он отметил тот факт, что общие угрозы и общий враг позволили тогда странам с противоположной идеологией объединиться ради общей победы. "Я убежден, что мы все должны вынести уроки из этого опыта, особенно актуального в сегодняшней мировой обстановке", — указал и.о. главы МИД РФ.

"Мы не будем забывать и другие уроки той эпохи, когда возобладал национальный эгоизм, возобладало нежелание уважать принципы равной, неделимой безопасности, когда предпринимались попытки обеспечивать свою безопасность за счет ущемления, за счет игнорирования безопасности других. Я имею в виду, прежде всего, Мюнхенский сговор, который состоялся 80 лет назад – в 1938 году, и который, по сути дела, стал апофеозом политики западных держав по умиротворению Третьего Рейха", — указал Лавров.

По его словам, именно Мюнхенский сговор стал прелюдией начала Второй Мировой войны. "Об этом очень печальном опыте также нельзя забывать в сегодняшней обстановке", — подчеркнул и.о. главы МИД РФ.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Импорт российской нефти стал главной причиной роста внешней торговли китайской провинции
Энергетика 14:16
В Кремле предупредили о рисках выхода США из ядерной сделки с Ираном
Россия 13:50
Россия за сутки зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии
Россия 13:00
Узбекистан использует немецкие технологии для реализации проекта с АвтоВАЗ
Бизнес 12:13
Туркменистан уверен в продолжении взаимовыгодного сотрудничества с Россией - президент
Туркменистан 12:13
Товарооборот России и Китая в январе-апреле вырос
Россия 09:22
Япония и Россия проведут встречу заместителей глав МИД
Россия 09:19
В Сирии потерпел катастрофу российский вертолет Ка-52
Россия 00:40
Блокировка Telegram вызвала неполадки в работе 400 интернет-ресурсов
Россия 7 мая 19:24
Азербайджано-российский завод планирует экспортировать четверть производимой продукции
Бизнес 7 мая 17:29
Российский суд впервые признал криптовалюту имуществом
Россия 7 мая 17:12
МИД РФ порекомендовал избегать мест массового скопления людей в Ереване
Армения 7 мая 16:51
Парвиз Шахбазов: Создание энергокоридора Иран-Азербайджан-Грузия – один из наших приоритетов (Эксклюзив)
Энергетика 7 мая 16:16
Путин внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра
Россия 7 мая 15:58
Глава МИД Франции: Изоляция России не пойдет на пользу ни Москве, ни Западу
Россия 7 мая 15:34
В Минобороны РФ отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Россия 7 мая 15:27
В МИД России прокомментировали подготовку к саммиту КНДР-США
Россия 7 мая 15:00
Новак: Россия в мае может выполнить обязательства по сокращению добычи нефти на 100%
Энергетика 7 мая 14:41