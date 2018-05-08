Лавров напомнил об открытости России к международному диалог

Россия никогда не будет действовать во вред безопасности какого-либо из государств и готова к поиску баланса взаимных интересов, заявил и.о. главы МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Во вторник он возложил венки к мемориальным доскам в память дипломатов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

"Россия никогда не будет действовать во вред безопасности какой бы то ни было страны. Мы всегда открыты к честному, откровенному диалогу, который опирается на уважение интересов всех партнеров и на поиск баланса этих интересов", — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что Москва по-прежнему открыта к диалогу. И.о. министра заявил, что Москва будет последовательно отстаивать эти принципы и будет делать все для того, чтобы никогда не повторились ужасы, которые человечество пережило в годы Второй Мировой войны.

Лавров напомнил, что в этом году отмечаются несколько важных юбилеев – 75-летие Сталинградской битвы, а также 75-летие Московской конференции министров иностранных дел Советского Союза, США и Великобритании.

Он отметил тот факт, что общие угрозы и общий враг позволили тогда странам с противоположной идеологией объединиться ради общей победы. "Я убежден, что мы все должны вынести уроки из этого опыта, особенно актуального в сегодняшней мировой обстановке", — указал и.о. главы МИД РФ.

"Мы не будем забывать и другие уроки той эпохи, когда возобладал национальный эгоизм, возобладало нежелание уважать принципы равной, неделимой безопасности, когда предпринимались попытки обеспечивать свою безопасность за счет ущемления, за счет игнорирования безопасности других. Я имею в виду, прежде всего, Мюнхенский сговор, который состоялся 80 лет назад – в 1938 году, и который, по сути дела, стал апофеозом политики западных держав по умиротворению Третьего Рейха", — указал Лавров.

По его словам, именно Мюнхенский сговор стал прелюдией начала Второй Мировой войны. "Об этом очень печальном опыте также нельзя забывать в сегодняшней обстановке", — подчеркнул и.о. главы МИД РФ.

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