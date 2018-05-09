МИД РФ: Москва находится в контакте со всеми заинтересованными сторонами по СВПД

Москва находится в контакте со всеми заинтересованными сторонами по ситуации вокруг выхода США из сделки по иранской ядерной программе. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, передает ТАСС.

"Мы находимся в контакте со всеми заинтересованными сторонами", - сказал он.

Грушко добавил, что тема выхода США из сделки по иранской ядерной программе станет одной из основных на переговорах глав МИД РФ и Германии, запланированных на 10 мая.

"Конечно, эта тема будет одной из основных", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Помимо этого, как сообщил Грушко, на переговорах может быть затронута и украинская тематика, в том числе предложение по отправке в Донбасс миротворческой миссии. "Для нас принципиально важно, чтобы любая роль ООН опиралась на строгое выполнение минских договоренностей", - отметил дипломат.

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