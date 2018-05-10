Россия выступила за подписание конвенции по Каспию в августе

Россия выступает за подписание конвенции по Каспию в августе, заявил журналистам замглавы МИД РФ Григорий Карасин, передает РИА Новости.

"Идёт очень интенсивная работа на экспертном уровне. Мы хотим, чтобы запланированный на август саммит прикаспийских государств в Астане завершился результативно, чтобы была подписана конвенция о правовом статусе Каспия. Это на многие десятилетия предопределит спокойствие и предсказуемость всего того, что пять прикаспийских государств будут делать на Каспии и в экологической, и в экономической областях", — сказал Карасин.

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