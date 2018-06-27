Россия и Китай отозвали совместный проект в ОЗХО

27 июня 2018 16:57 (UTC+04:00)

Россия и Китай отозвали свой совместный проект решения специальной сессии конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге, сообщил глава российской делегации, замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов, передает РИА Новости.

"Да, пять минут назад мы отозвали проект РФ/КНР в пользу проекта, предложенного Бурунди. Это отдельный проект решения, а не поправка к британскому документу", — подчеркнул он.

Специальная сессия Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия, по итогам которой ОЗХО может получить мандат устанавливать виновных в применении химоружия, проходит в Гааге с 26 по 28 июня.

Накануне Россия, Сирия и Иран выступили против одобрения британского проекта консенсусом и настояли на проведении обсуждения и голосования. Также российская делегация, опираясь на правила организации, потребовала обсуждения каждой поправки.

В конце мая глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон настаивает на созыве специальной сессии для обсуждения ситуации с применением химоружия в Сирии и инцидента с возможным отравлением экс-сотрудника российских спецслужб в Солсбери. Инициативу о встрече поддержали также Австралия, Болгария, Германия, Канада, Франция, Новая Зеландия, Польша, Румыния, США и Япония.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Мэттис заявил, что США не хотят противостояния с Китаем
США 17:21
Китайские и российские эксперты обсуждают сотрудничество в сфере производства и переработки сельхозкультур
Китай 17:00
Китайская компания Didi вышла на рынок Мельбурна
Китай 16:28
Россия опровергла данные о выходе из соглашения по зоне деэскалации в Сирии
Россия 15:43
В России поручили подготовить ответные меры на новые пошлины США
Россия 15:14
Лавров встретился с советником Трампа по нацбезопасности
Россия 13:44
Казахстан внес поправку к британскому проекту изменения мандата ОЗХО
Казахстан 13:05
Замглавы МИД РФ обсудил с заместителем генсека ООН Сирию, КНДР и Иран
Россия 12:51
Жээнбеков рассказал, с какими странами будет сотрудничать Кыргызстан
Кыргызстан 12:17
В Россию вернулись моряки с застрявшего в Китае судна
Россия 12:02
Сократилось число зарегистрированных в Турции российских компаний
Бизнес 11:18
Госдеп: Европа регулярно выступает за менее конфронтационные отношения США и РФ
США 09:29
Новак отреагировал на призыв США не покупать иранскую нефть
Энергетика 09:25
Катар не обеспокоен санкциями США против энергосектора России
Арабские страны 09:21
Франция поддержала введение механизма расследования химатак в Сирии
Европа 26 июня 15:53
Елизавета II утвердила закон о Brexit
Европа 26 июня 15:41
Помпео заявил, что настроен на поиск возможностей для сотрудничества США и России
США 26 июня 06:29
Протестующие против расширения аэропорта Хитроу пробрались в британский парламент
Европа 26 июня 02:00