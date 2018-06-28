Лавров и Помпео обсудят конкретное место встречи президентов

Конкретное место встречи президентов России и США Дональда Трампа и Владимира Путина обсудят главы МИД России и США, Финляндия предложит несколько вариантов, сообщил на пресс-конференции финский президент Саули Ниинистё, передает РИА Новости.

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"У нас есть несколько вариантов, мы их предложим. И уже министры иностранных дел России и США определят", - отметил Ниинистё.

Ранее в июне в Финляндии состоялась встреча высокопоставленных генералов РФ и США Джозефа Данфорда и Валерия Герасимова, она проходила в принадлежащей финскому правительству усадьбе Кенигстедт в городе Вантаа.

В сентябре 2017 года заместители министров иностранных дел США и России Томас Шеннон и Сергей Рябков также проводили встречу в Хельсинки.

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