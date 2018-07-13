Новак рассказал о программе "нефть в обмен на товары" с Ираном

13 июля 2018 12:36 (UTC+04:00)

Программа "нефть в обмен на товары" с Ираном пока не приостановлена, РФ изучает все юридические аспекты взаимодействия, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы никогда и не закупали нефть у Ирана. (По программе "нефть в обмен на товары") покупатель не Россия. На данный момент программа не приостанавливалась", — сказал Новак.

"Будут изучены все юридические аспекты взаимодействия", — сказал Новак, отвечая на вопрос, может ли действие этой программы быть приостановлено на фоне санкций США.

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