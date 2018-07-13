В Кремле не подтвердили сведения о якобы планирующейся сделке с Ираном

13 июля 2018 15:08 (UTC+04:00)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить информацию о якобы планирующейся сделке с Ираном в сфере топливно-энергетического комплекса, передает РИА Новости.

"Я не могу это подтвердить и тем более не могу что-то сказать более подробно", — ответил Песков журналистам на просьбу прокомментировать заявление советника верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Али Акбара Велаяти о том, что на встрече в четверг Владимир Путин предложил ему инвестиции в иранский нефтегазовый сектор на 50 миллиардов долларов.

Ранее Песков сообщил, что Велаяти передал Путину послания от президента Ирана Хасана Роухани и аятоллы Али Хаменеи, которые, прежде всего, касаются двухсторонних отношений, также в них затронуто положение дел в регионе.

Велаяти, как передавала телекомпания IRIB, назвал переговоры с Путиным конструктивными и сообщил, что президент РФ выразил готовность "расширить нефтяные связи двух стран и увеличить инвестиции в нефтегазовую промышленность нашей страны до потолка в 50 миллиардов долларов".

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